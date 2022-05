Dreiste Diebe klauen Oldtimer-Porsche aus der Garage

Rund 10 000 Autos werden pro Jahr in Deutschland gestohlen. Dass ein nicht fahrtüchtiges Auto aus einer Garage heraus geklaut wird, dürfte allerdings eher selten vorkommen. In Friedrichshafen ist das am vergangenen Wochenende passiert. Diebesgut: ein Porsche 911, Baujahr 1970.

Mehr als 30 000 Menschen haben sich von Freitag bis Sonntag auf der Motorworld Classics Bodensee klassische Fahrzeuge angeschaut. Auf einen Oldtimer hatten es auch jene Diebe abgesehen, die zwischen Samstag und Sonntag in eine Garage an der Sonnenstraße eingedrungen sind. Den darin abgestellten braunen Porsche 911 aus dem Jahr 1970 wollten sie allerdings nicht nur bestaunen, sie nahmen ihn direkt mit. Da der Oldtimer nicht fahrtüchtig und ohne Zulassung abgestellt war, gehen die Ermittler davon aus, dass zum Abtransport des Wagens ein Lastwagen oder ein Transportfahrzeug mit Anhänger zum Einsatz kam. Der Diebstahlschaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert.