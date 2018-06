Vermutlich mit einem Bolzenschneider haben bislang unbekannte Täter am Dienstagabend, zwischen 19 und 19.30 Uhr, den Sicherheitszaun am Außenlager des Bau- und Heimwerkermarktes am Bodensee-Center durchtrennt. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Täter zuvor Diebesgut aus dem Markt dort deponiert hatten. Die polizeilichen Ermittlungen zur möglichen Beute dauern derzeit noch an.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich des Außenlagers beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/7010, in Verbindung zu setzen.