Am Donnerstag zur Mittagszeit hat der Ladendetektiv eines Baumarktes beobachtet, wie ein 38-Jähriger Diebesgut außerhalb des Zaunes der Gartenabteilung deponierte. Als der Mann den Markt in der Ailinger Straße ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von dem Detektiv in dessen Büro gebeten. Dort ergriff der Tatverdächtige jedoch die Flucht, kletterte aus einem Fenster und sprang circa fünf Meter in die Tiefe. Obwohl er sich laut Polizeibericht dabei verletzte, gelang es ihm, Richtung Ailingen zu flüchten. Da der Mann während der Flucht Mobiltelefon und Geldbeutel verlor, konnte er zwischenzeitlich identifiziert werden.