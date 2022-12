Dieb treibt in Hotel sein Unwesen

Ein 32-jähriger Mann hat am Montag mehrmals sein Unwesen in einem Hotel in der Schanzstraße in Friedrichshafen getrieben, wie die Polizei mitteilt. Bereits am frühen Morgen verschaffte er sich unberechtigt Zutritt und bediente sich selbst an der Hotel-Bar. Nachdem er sein selbstgemixtes Getränk zu sich genommen hatte, nahm er zunächst eine hochpreisige Jacke von der Garderobe an sich. Nachdem er am Vormittag erneut zurückkam, nochmals zu den Jacken griff und sich unerlaubt eine Damenregenjacke sowie einen Damenmantel aneignete, hegte eine Angestellte Verdacht. Als der 32-Jährige das Hotel wenige Stunden später nochmals aufsuchen wollte, wurde er von Mitarbeitern bereits erwartet und ergriff die Flucht. Er konnte nach kurzer Verfolgung geschnappt und der verständigten Polizei überstellt werden. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen und prüft, ob der Tatverdächtige auch für einen Einbruch am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Friedrichstraße verantwortlich sein könnte.