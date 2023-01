Dieb lässt es sich bei Einbruch in Restaurant schmecken

Ein Dieb ist in der Nacht auf Montag in ein Restaurant in der Paulinenstraße in Friedrichshafen eingebrochen. Der Unbekannte bediente sich laut Polizei an Getränken, Speisen und der Kasse.

Mit einem Stein zerstörte er demnach die Verglasung des Lieferanteneingangs und öffnete so die Tür. „Er aß und trank, nahm sich rund 100 Euro aus der Wechselgeldkasse und suchte im Anschluss das Weite“, schreibt die Polizei.

Polizei sucht nach Zeugen

Den entstandenen Sachschaden an der Tür beziffert die Polizei mit mehreren hundert Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere zwischen 0.30 Uhr und 8.15 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.