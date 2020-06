Dieb klaut Handy und Bargeld aus Pakettransporter

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in der Karlstraße die Abwesenheit eines Paketdienstmitarbeiters zu einem Diebstahl ausgenutzt, so die Polizei. Während der 26-Jährige Pakete auslieferte, entwendete der Unbekannte aus dem unverschlossenen Fahrzeug ein Handy Samsung A 50 und einen schwarz-roten Rucksack mit persönlichen Gegenständen im Wert von rund 250 Euro.