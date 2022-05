Dieb klaut Handy in Stuttgart - Polizei schnappt ihn bei Bootsfahrt auf dem Bodensee

Die Polizei hat am Sonntag einen mutmaßlichen Handydieb auf dem Bodensee geschnappt. Der 37-Jährige soll in einer Discothek in Stuttgart das Handy eines 19-Jährigen gestohlen haben. In der Nacht auf Sonntag habe der Mann es dem Jüngeren wohl unbemerkt aus der Hosentasche gezogen, teilt die Polizei mit.

Die Beamten orteten das Telefon und lokalisierten ihn auf dem Bodensee. Die Wasserschutzpolizei und Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen fanden den 37-jährigen Tatverdächtigen auf einem Boot.

Bei seiner Durchsuchung stellten sie das gestohlene Handy sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.