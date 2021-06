Ein schwarzes Gravel-Bike im Wert von etwa 5000 Euro hat ein Unbekannter am Montag zwischen 8.10 Uhr und 18.30 Uhr aus der Tiefgarage einer Bank in der Charlottenstaße gestohlen. Das Fahrrad „Rose Backroad“ stand abgeschlossen in einem gesicherten Abstellraum, berichtet die Polizei Friedrichshafen, die nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.