Dieb beklaut Handwerker

Kopfhörer und ein Ladekabel hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr aus einem Gebäude in der Ailinger Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter das Haus, in dem momentan Umbaumaßnahmen stattfinden, betreten und das Kabel sowie das hochwertige Gerät der Marke „JBL“ an sich genommen. Beides gehört einem Handwerker. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 zu melden.