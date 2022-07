Die Zeppelinos freuen sich auf die Drachenboot-WM

Das Warten hat für die Zeppelinos vom Kanusport Friedrichshafen ein Ende. Nach einer zweijährigen Corona-Pause gibt es erstmals wieder die Club-Weltmeisterschaft im Drachenbootrennen. Die WM ist vom 18. bis 24. Juli in Sarasota im US-amerikanischen Bundesstaat Florida.

Es ist der erste internationale Wettkampf im Drachenboot seit der Corona-Pandemie, der von der International Dragon Boat Federation (IDBF) veranstaltet wird. Mehr als 80 Teams aus der ganzen Welt haben sich laut Mitteilung bereits zur WM angemeldet. Darunter sind auch neun Paddler der Zeppelinos, die mit der Renngemeinschaft Neckardrachen an den Start gehen. Um sich einen Platz im Drachenboot der Neckardrachen zu ergattern, haben sich die Zeppelinos bei verschiedenen Leistungstests beweisen müssen.

Besonders an dieser WM ist auch der Veranstaltungsort. Die Rennen mit den Renndistanzen 200, 500 und 2000 Metern jeweils in den Zehner- und 20er-Booten werden im Nathan Benderson Park ausgetragen, der südlich von Tampa an Floridas Golfküste liegt. Der Kampf um die Medaillen wird in verschiedenen Altersklassen und Renndistanzen erfolgen. Um sich bestmöglich auf die Gegebenheiten vor Ort einstimmen zu können, sind die Häfler bereits nach Sarasota geflogen.

Die Zeppelinos und ihre Kollegen der Renngemeinschaft Neckardrachen bereiten sich seit knapp einem Jahr auf die WM vor. Es gab ein einwöchiges Trainingslager am Lago Maggiore, vier Trainingslager am Wochenende in Heilbronn, das Drachenboottraining der Zeppelinos dreimal pro Woche sowie zusätzlich Einzeltraining im Kraftraum oder im Kajak auf dem Bodensee.

Die Zeppelinos sind laut Mitteilung gespannt, wie sie beim WM-Niveau mithalten können.