Mit zwei 30-minütigen Rundflügen über Friedrichshafen mit dem Europa-Park-Zeppelin hat Zeppelin NT die Saison eröffnet. Zum Saisonstart präsentiert sich der Zeppelin mit neu gestaltetem Branding: Neben "Ed Euromaus" und "Edda Eurmausi" ist nun auch das Maskottchen der neuen Wasserwelt Rulantica auf der Außenhülle zu sehen.

Erste Flüge für private Passagiere gibt es im Europa-Park-Zeppelin ab Freitag, 22. März. Am 29. März nimmt auch der zweite Zeppelin seinen Dienst auf. Für dieses Luftschiff, das seit 2003 in der Luft ist, steht allerdings die letzte Saison an. 2020 soll es aus dem Dienst genommen werden. Laut Sprecherin Andrea Fischer werden dann die noch brauchbaren Teile ins Ersatzteillager überführt. Aus der Hülle sollen unter anderem Taschen entstehen.

Luftschiff aus den USA wird wiederhergestellt

Ersetzt wird die "Baden-Württemberg" (Werknummer 003) durch einen Zeppelin der aktuell im Hangar wiederhergestellt wird. Es handelt sich dabei um den Zeppelin mit der Werknummer 004. Dieses Luftschiff war unter dem Namen "Eureka" bis Ende 2012 im kalifornischen Moffet Field nahe San Francisco im Einsatz. Ab 2020 soll es wieder am Bodensee fliegen.

Für einen Zeppelin steht die letzte Saison an, ein anderer wird im Hanger wiederhergestellt. (Foto: Stefan Fuchs)

Die Flüge am Donnerstagvormittag waren tatsächlich nicht die allerersten Flüge der Saison . Mitte Februar starteten drei Extremsportler in die Ostalpen, um sich dort abzuseilen und auf auf steilem Terrain mit Ski und Snowboard abzufahren.

Party zum Einstand

Der Start in die Saison wird in diesem Jahr erstmals mit einer "Take-Off-Party" mit DJ und Liveband am 29. März gefeiert. Der Reinerlös aus den Ticketeinnahmen soll der Kinder-Hilfsorganisation "Home from Home Germany" zugute kommen.

Zu den Routen über dem Bodensee sollen in diesem Jahr Flüge über München zur Baumesse bauma angeboten werden. Zusätzlich wird der Zeppelin vom 28. Mai bis 2. Juni wieder in Bonn-Hangelar stationiert. Von dort aus sind Sightseeing -Flüge nach Köln, Düsseldorf sowie in die Bonner Region und das Siebengebirge geplant.

Als Sonderflüge stehen Fallschirm-Einsätze im Juni und September und Feuerwerksflüge, etwa zum Seehasenfest am 13. Juli, an.

Am Bodensee wird die Route "Rheinfall-Schaffhausen" wieder ins Programm aufgenommen. Die zweistündige Flugroute führt von Friedrichshafen über Konstanz nach Stein am Rhein und weiter zum Rheinfall bei Schaffhausen. An Bord der vormittags stattfindenden Flüge soll es einen Frühstücksservice geben.