Über den Wolken wird die Freiheit wohl grenzenlos sein, heißt es bei Reinhard Mey. Aber die luftigen Gefilde unterhalb der Wolkenzone sind in der Hand der Zeppelin-Band – und sie rockt, auch ohne festen Boden unter den Füßen. Vergangene Woche drehte die Zeppelin-Band nämlich eine Runde an Bord des Zeppelin NT, quasi als Vorspiel zu ihrem ausverkauften Konzert im Restaurant Zeppelin-Hangar mit 300 Fans. Mit dem vorangestellten Konzertflug zum Zeppelinflug-Saisonstart legten die Angestellten der Zeppelin GmbH gleich noch eine Weltpremiere hin: Eine Band an Bord des Zeppelin NT gab es noch nie.

Natürlich spielt die Zeppelin-Band im Luftschiff keinen Song von Led Zeppelin, auch wenn das verführerisch wäre. „Led“ heißt schließlich „Blei“, und einen bleischweren Absturz will man nicht herbeispielen. Ein bisschen kokett darf die Songauswahl aber schon ausfallen. Wenn in voller Reiseflughöhe „Knockin’ On Heaven’s Door“ erklingt, ist das nicht ohne schwarzen Humor. Aber mit Blick auf den glitzernden See spielt die Band auf Gitarren, Trommel, Bass, Keyboard und Mundharmonika auch unbelastete Monstersongs der Rockgeschichte: passenderweise „Fly Away“ von Lenny Kravitz, sowie „Proud Mary“ von CCR, „Personal Jesus“ von Depeche Mode und Neil Youngs „Heart of Gold“, mit einem aufreibenden Mundharmonika-Solo.

Hier sind Freunde am Werk. „Ich habe in der Band nichts zu sagen“, stellt Zeppelin-Geschäftsführer Peter Gerstmann klar – allerdings mit hörbarem Humor in der Stimme. „Ich bin der Special Guest und darf bleiben, sollte aber nicht den Chef raushängen lassen.“ Nach Möglichkeit probt die Band einmal im Monat am Zeppelin-Stammsitz in Garching bei München. Allerdings klappt das nicht immer. „Jeder von uns ist sehr eingespannt. Alle unter einen Hut zu kriegen, ist schwierig“, sagt Hans-Georg Seybold, der an Bord in die Tasten greift. Weil sein Keyboard ohne Batterien nicht läuft, ist er der Einzige, der nicht unplugged spielt.

Neben ihm und Gerstmann besteht die Band aus Stephan Bäumler, Manfred Schmaderer, Katja Schmidt, Staale Hansen, Konrad Werkmann und Peter Kirch. „In der Band sind fast alle Geschäftsbereiche unserer Company vertreten“, erzählt Gerstmann, der Gitarre spielt und singt. „Die Besetzung ist aber nicht das Ergebnis einer Auslese – die gibt es nicht –, sondern es sind einfach Leute zur Band gestoßen, die Lust dazu hatten.“ „Der Spaß steht im Vordergrund“, bestätigt Seybold – und Gerstmann bringt das Motto der Zeppelin-Band auf den Punkt: „Wir sind alle miese Musiker. Aber zusammen sind wir unschlagbar.“ Oder, wie er es auch formuliert: „Zwischen Freunden spielt ein Halbton hin oder her keine Rolle. Außerdem: Rock’n’Roll ist schmutzig.“

Klar, da ist viel Flachserei im Spiel. Womit ein Rock’n’Roller aber keine Witze macht, ist Kondition. So hat die Zeppelin-Band schon beim Seekult-Festival im proppevollen Theater Atrium gespielt und dabei ein vor allem junges Publikum unterhalten. Gerstmann erinnert sich, dass ein Jungspund zwischen zwei Songs eine zaghafte Frage an die Musiker richtete: „Wann macht ihr denn ’ne Pause?“ Und er erinnert sich auch an seine Antwort: „Pause ist was für Loser. Die Stones machen auch keine Pause.“ Naja, ließe sich heute entgegnen – damals hatte Mick Jagger auch noch kein Herzproblem.

Was ist Peter Gerstmanns Lieblingssong bei Auftritten mit der Zeppelin-Band? „,Verdamp lang her’ von BAP“, sagt er wie aus der Pistole geschossen. Klar, dass der Kölschrock-Klassiker auch im Hangar nicht fehlen durfte. Alle Einnahmen ihrer Konzerte spendet die Zeppelin-Band übrigens an die Kinder-Hilfsorganisation „Home from Home Germany” – auch die Einnahmen des Konzerts im Zeppelin Hangar. Der Gesamterlös steht noch nicht fest.