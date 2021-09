Die yuri GmbH aus Meckenbeuren gehört zu den Finalisten beim deutschen Gründerpreis

Innovative Geschäftsideen zeichnen sich nicht nur rein am Markt aus: Jährlich im Herbst verleiht das ZDF gemeinsam mit den Sparkassen, dem Magazin „Stern“ und der Firma Porsche den Deutschen Gründerpreis rund um den Aufbau neuer Unternehmen und die erfolgreiche Weiterentwicklung innovativer Geschäftsideen. In diesem Jahr hat es die yuri GmbH aus Meckenbeuren in der Kategorie StartUp unter die drei Finalisten geschafft. Erst bei der Preisverleihung am 14. September im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin erfahren die vier Gründer und ihr Team, ob sie nach diesem ersten Erfolg auch auf das oberste Siegertreppchen kommen. Das gibt die Sparkasse Bodensee in einer Pressemitteilung bekannt. Die yuri GmbH ist Kunde der Sparkasse.

Die yuri GmbH wurde 2019 von den drei Raumfahrtingenieuren Maria Birlem, Christian Bruderrek und Philipp Schulien und dem Wirtschaftsingenieur Mark Kugel in Meckenbeuren gegründet – mit dem Ziel, Laborversuche in Schwerelosigkeit einfacher, schneller und kostengünstiger für möglichst viele Forscher zu ermöglichen. Und das ist dem Unternehmen in nur zwei Jahren gelungen: Biologische Forschungen mit den ausgefeilten Mini-Laboren von yuri fanden bereits auf Raketen- und Parabelflügen sowie elf Mal auf der Internationalen Raumstation ISS, zum Beispiel für die NASA, statt.

Gerade Experimente in den Bereichen Biotechnologie und Materialforschung eignen sich optimal in der Schwerelosigkeit. So lassen sich dort etwa menschliches Gewebe oder Glasfaserkabel besser produzieren als auf der Erde. Denn in Schwerelosigkeit wachsen Zellen schneller und Kristalle haben weniger Defekte. Damit der Weg ins Weltall für möglichst viele Forschende bezahlbar bleibt, hat die yuri GmbH ein ausgefeiltes, flexibel einsetzbares und wiederverwendbares Mini-Labor in der Größe einer Brieftasche entwickelt, das angemietet werden kann. Auch bündelt das innovative Unternehmen jeweils mehrere Forschungs-Missionen, um die Kosten für die Flüge ins All auch für kleinere Forschungseinheiten erschwinglich zu halten. „yuri macht ISS-Missionen um den Faktor 5- bis 10-mal günstiger als heute“, sagt Mark Kugel.

„Wir freuen uns sehr über den Erfolg unseres noch jungen Firmenkunden“, so Christoph Müller, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Bodensee, in der Pressemitteilung. „Unternehmen wie die yuri GmbH zeigen einmal mehr, wie innovativ und zukunftsfest wir in unserer Bodenseeregion wirtschaftlich aufgestellt sind. Kleine Firmen brauchen sich bei uns nicht hinter großen Konzernen zu verstecken. Die Preisverleihung im September werden wir mit Spannung verfolgen“ so Müller.