Die Youngstars stehen vor der Heimspielpremiere – ohne Zuschauer

Heimspielauftakt bei den Volley Youngstars: Am Samstag (16 Uhr, Messehalle B4) schlagen die Volleyballer des Friedrichshafener Bundesstützpunkts gegen die Blue Volleys Gotha auf. 24 Stunden später geht es an gleicher Stelle gegen den TSV Grafing. Aufgrund des Hygienekonzepts finden die Spiele ohne Zuschauer statt.

Not macht bekanntlich erfinderisch. Getreu diesem Motto sind die Youngstars samt Spielfeld bereits mehrmals von einer Messehalle in die andere gezogen. Bis zum Ende der Saison können sie nun in der B4 trainieren und spielen. Angefangen von der Koordination mit der Volleyball-Bundesliga und den Gastmannschaften bis hin zur mehrfachen Überarbeitung des Hygienekonzepts ist im Hintergrund viel ehrenamtliche Arbeit am Bundesstützpunkt geleistet worden, um den Spielbetrieb zu organisieren.

Auch im sportlichen Bereich ist Flexibilität gefragt. Weil gleich mehrere Spieler ausfallen, hat Trainer Adrian Pfleghar umdisponiert und Libero Simon Kohn als Außenangreifer aufgestellt. „Es ist eine neue Herausforderung, etwas anderes zu machen, und es macht Spaß“, sagt der 17-Jährige. Mit seiner Leistung bei der Premiere vor zwei Wochen in Dresden war er zufrieden, der Auftritt tags drauf gegen Gotha sei aber ausbaufähig gewesen. Das soll sich am Wochenende ändern.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Mika Ahmann, der die Liberoposition übernimmt. Fürs Wochenende hat er sich einiges vorgenommen. „In der Annahme muss die Absprache besser werden. Und in der Abwehr möchte ich ruhiger bleiben.“ Für den 16-Jährigen ist es am Samstag das erste Zweitligaheimspiel und er ist „mega gespannt auf die Atmosphäre“.

Ob das Spiel im Livestream bei sportdeutschland.tv übertragen werden kann,steht noch nicht fest. „Unsere Kamera ist abhandengekommen und es ist unklar, ob wir kurzfristig Ersatz beschaffen können“, sagt Stützpunktleiter Ralf Hoppe.