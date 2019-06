Die WYC-Südseeperlen segeln beim Helga-Cup auf Platz sieben

Auf Platz sieben sind die „WYC-Südseeperlen“ beim Helga-Cup in Hamburg, der größten Frauenregatta in Deutschland, gesegelt. 76 Damen-Teams waren auf der Alster am Start. Für das WYC-Team gingen Theresa Löffler, Ellen Bauer, Evelyn Zettler und Lina Schnetz ins Rennen. Angelehnt an das Liga-Format wurde jeweils in Feldern von sieben Booten in einem Start gesegelt. Zehn kurze Wettfahrten absolvierte jedes Team in der Qualifikationsphase – und mit sieben Siegen landeten die „WYC-Südseeperlen“ an zweiter Stelle. Die besten acht Teams waren fürs Finale qualifiziert. Die Punkte aus der Vorrunde wurden nicht berücksichtigt – einzig das Finalrennen entschied über die ersten acht Plätze. „Da hatten wir nicht ganz so ein glückliches Händchen“, sagte Team-Koordinatorin Ellen Bauer. „Aber sonst sind wir stolz auf unsere Leistung.“ An drei Tagen war alles dabei: „Typisch Außenalster, drehende Winde, viel Wind, wenig Wind, Gewitterpause. Für Hamburg war es sehr warm.“ Das Ziel der Finalwettfahrt war direkt vor der Stegtribüne des ausrichtenden Norddeutschen Regattavereins, sodass die acht Teams direkt vor den Zuschauern um die letzten Meter kämpften. Gewonnen haben schließlich die „Pulvermädels“ des gastgebenden NRV. Foto: WYC/Rosanna Schnetz