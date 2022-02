Die Wissenschaft vom Korkenzieher

Mindestens so wichtig wie die Erfindung des Rades war die Erfindung der Spindel. Sonst hätten wir heute keine Korkenzieher und müssten die Weinflaschen mit dem Degen köpfen. Freilich hätte das auch Vorteile: Ein Degen ist einfacher zu bedienen als moderne Korkenzieher. Klassische Korkenzieher – eine Spindel mit Holzgriff – liegen fast nur noch in der Küchenschublade der Uroma. Längst sind Korkenzieher komplizierte Lifestyle-Produkte. Es gibt Tisch- und Hebelkorkenzieher, Flügel- und Scherenkorkenzieher, Glockenkorkenzieher, sowie gar Federzungen- und Überdruckkorkenzieher, die ganz ohne Spindel auskommen. Über Fachgesprächen, welcher Korkenzieher der beste sei, ist manchen Kennern schon der Tropfen im Glas sauer geworden. Es gab Diskussionen, die in der Forderung zum Duell gipfelten. Weswegen ein Degen auch heute noch gute Dienste leistet. Zumindest, solange die Vernunft nicht siegt. In diesem Fall: der Schraubverschluss.