Die Welle: Schüler wagen totalitäres Experiment

Welcher Schüler kennt das nicht: Der Unterricht ist langweilig, zum Einschlafen langweilig. Auch und gerade die Geschichtsstunden. Man hört einen Typen reden von „Untermenschen“, von der „Endlösung der Judenfrage“. „Aber das ist doch alles Schnee von gestern“, sagt der eine. „Wir haben heute ganz andere Probleme“, weiß die andere.

Und überhaupt: Als ob heute sowas noch passieren könnte. Ein flapsiges „Heil Hitler“ wird ja wohl noch erlaubt sein. Ist doch alles nur Spaß.

„Die Welle“ kommt. So hatte es Regisseur Stefan Hener in der Aula der Droste-Hülshoff-Schule am Donnerstagabend vor Beginn der Premiere des gleichnamigen Stücks mit lautem Tonfall angekündigt. Seit Anfang des Schuljahres hatten sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 13 des Literatur- und Theaterkurses vorbereitet. Und wie die Welle kam. Unvorhersehbar schnell und sie überrollte alles.

Also Vorhang auf! Aber eines Vorhanges und einer eigentlichen Bühne bedarf es nicht – und das ist gut so. Ganz nah sind die Zuschauer dran am erschreckenden Geschehen, hautnah. „Ein Experiment muss her“, erklärt der junge Lehrer einer amerikanischen Highschool seiner Frau in häuslicher Zweisamkeit. Dass man platzsparend auch in der Vertikalen im Ehebett liegen kann, ist in diesem Zusammenhang ein origineller Regieeinfall. Doch mit der Nettigkeit ist’s schnell vorbei. Der Lehrer wird zum Manipulator, zum Demagogen. Kurz gesagt: zum (An)führer – und er gefällt sich in dieser Rolle.

Stärke durch Disziplin!

„Disziplin ist Scheiße!“ Von wegen. Diese Meinung hat in Schülerköpfen nichts verloren. „Stärke durch Disziplin! Stärke durch Gemeinschaft! Stärke durch Aktion!“ Das sind die neu-en Schlagworte. Und siehe da: Aus einem laschen Haufen, der mit seinem Leben so recht nichts anzufangen weiß, wird eine verschworene Truppe.

Junge und aufgeräumte Leute, die nicht nur in ihrer Körperhaltung überzeugen. Natürlich geht das alles nicht ohne klare Spielregeln.

Wer braucht noch Individuen?

Individuen? Wer braucht Individuen? Alle sind gleich. Neue Mitglieder sind willkommen. Aber: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Andersdenkende müssen zur Vernunft oder zum Schweigen gebracht werden. Notfalls muss man den Anführer auch vor seiner eigenen Ehefrau schützen. Wäre ja noch schöner. Schließlich zählt nur das Team.

Zu einem Team in ganz anderem Sinne werden die jugendlichen Schauspieler. Jeder lebt seine Rolle – so schwer es sicherlich auch fallen mag. Julius Lenz vermag als experimentierfreudiger und doch verblendet einfältiger Lehrer Ben Ross zu überzeugen. Pia Riether als seine Frau Christie gibt eine Stimme der Vernunft, die zum Scheitern verurteilt ist und letztlich doch obsiegt. Eva Lorenz-Meyer, Gabi Ce, Kira Priebe, Denise Traub, Yannick Vinyarszky und Theo Brody werden mit gleicher spielerischer Leidenschaft zu Marionetten, zur gesichtslosen Masse.

Fahnen her

Eventuell Ausscherende sind zu disziplinieren. Ob man früher ein umjubelter Footballstar war oder eine süße Cheerleaderin, ob man Klassenbeste, gemobbter Außenseiter oder einfach nur Mitläufer war – das ist alles nicht mehr wichtig. Das stille Kämmerlein in Form des engen Schulzimmers reicht aber nicht. Man muss nach draußen gehen und sich unter die vermeintlich Außenstehenden mischen. Mitgliedskarten werden verteilt und allzu gerne angenommen. Und Fahnen? Natürlich müssen Fahnen her.

Alles aus dem Ruder gelaufen? Zeit für den Showdown. Der Mann mit dem kurzen Schnurrbart spricht per Videobotschaft an seine neuen Gefolgsleute. Alle Masken fallen. Licht aus. Aus. Gratulation und großer Beifall für eine bemerkenswerte Gesamtleistung.