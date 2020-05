Die Weiße Flotte fährt wieder - aber nichts ist so wie sonst

Regeln an Bord:

An Bord gibt es für Fahrgäste derzeit einige Besonderheiten zu beachten. Beim Ein- und Aussteigen gilt Maskenpflicht. Auf dem Schiff gilt ansonsten zwar keine dauerhafte Pflicht, aber immer dann, wenn der Mindestabstand zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann, muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Desinfektionsmittel stehen an Bord bereit. Aus Infektionsschutzgründen wird derzeit keine Gastronomie auf den Schiffen betrieben. Getränke gibt es an einem kleinen Selbsbedienungs-Kiosk.

Mehr Infos: https://www.bsb.de/de/fahrplan