Die Waldhütte in Kluftern wird instandgesetzt

Die 2007 von ehrenamtlichen Engagierten aus Kluftern aufgebaute Grillhütte ist 2018 gesperrt worden, da sie durch einen Brand stark beschädigt wurde. Der Ortschaftsrat Kluftern hat im März dieses Jahres entschieden, sie künftig in Waldhütte Kluftern umzubenennen und das Grillen nicht mehr zu erlauben. Ab Frühjahr 2021 soll die Waldhütte wieder genutzt werden können, teilt die Stadtverwaltung mit.

Insgesamt dreimal wurde die Grillhütte durch Brände in den vergangenen Jahren beschädigt. Beim letzten Brand im Jahr 2018 wurde sie so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie gesperrt werden musste. Noch vor dem Beginn der Corona-Pandemie hatte der Klufterner Ortschaftsrat deshalb beschlossen, die bisherige Grillhütte instandzusetzen – und zwar als Waldhütte ohne Grillstelle.

Noch im Frühjahr 2020 wurde mit dem Teilrückbau und der Instandsetzung der Waldhütte begonnen. Anschließend wurden die beweglichen Bänke und Tische renoviert. Jetzt müssen noch die fest eingebauten Bänke entlang der Hütteninnenwand saniert werden. „Leider treffen sich dort immer wieder Personen zu illegalen Festen, verstoßen gegen die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und gegen das Verbot, in der Hütte und auf dem Gelände ein offenes Feuer zu machen“, so Ortsvorsteher Michael Nachbaur.

Es ist vorgesehen, die Waldhütte im Frühjahr 2021 wieder offiziell zur Nutzung freizugeben. Dann gelten neue, vom Ortschaftsrat Kluftern beschlossene, Vorschriften. Die Benutzungsordnung sieht vor, dass die Waldhütte und das angrenzende Gelände täglich nur zwischen 9 und 22 Uhr genutzt werden darf. Bisher war die Nutzung bis Mitternacht möglich. Außerdem sind Lagerfeuer und offenes Feuer auf dem gesamten Gelände einschließlich der Waldhütte und das Rauchen in der Waldhütte verboten.

„Die Waldhütte kann grundsätzlich unentgeltlich genutzt werden. Aber es gibt Regeln, die beachtet werden müssen. Dazu gehört, dass die Hütte und das Gelände in einem ordentlichen Zustand verlassen, nichts zerstört und kein Abfall und Müll hinterlassen wird“, so Nachbaur. Es dürfen keine Verstärkeranlagen auf dem Gelände verwendet werden. Das Übernachten, Zelten oder Campen in der Hütte und auf dem Gelände ist verboten. Wer Gegenstände in und an der Hütte beschädigt, muss dies der Ortsverwaltung, Telefon 07544 / 959 00 11, melden. „Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss mit einer Anzeige und einem Hausverbot rechnen.“