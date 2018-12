Die Wahlen bringen fünf neue Vorstandsmitglieder

Gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Friedrichshafen vor etwas mehr als 50 Besuchern hat der Vorsitzende Andreas Looser zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Club vornehmen können. Alles überragend natürlich die beiden Schwestern Uli Beck und Uschi Baumann, die dem TCF schon 1958 beitraten, also auf eine 60-jährige Mitgliedschaft blicken können.

Vor allem Ulrike Beck prägte die Tennisszene bis weit über Baden-Württemberg hinaus mit über 20 württembergischen Einzeltiteln und fünf Endspielen um die deutsche Meisterschaft. Einen Titel im Doppel gewann sie dabei, ebenso wie mit der württembergischen Auswahl mehrfach die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Für den TCF holte sie mit mehreren Clubmannschaften die württembergische Meisterschaft. Die weiteren Jubilare, darunter auch drei 50-jährige Mitgliedschaften, werden in dem Kasten weiter unten aufgeführt.

In dem Bericht des Vorsitzenden und des Sportwarts standen dann auch die sportlichen Höhepunkte im Vordergrund. Die Herren 1 stiegen aus der Württembergliga ab, während die Damen 1 die Verbandsliga mit Platz drei souverän hielten. Sehr erfolgreich waren die Junioren 1 mit ihrem Aufstieg in die Württembergliga, die sie 2018 dann erfolgreich hielten. Als Einzelspieler besonders hervorzuheben ist natürlich Jakob Feyen, der zum wiederholten Mal die württembergische Meisterschaft holte und 2018 beim ITF-Juniorenturnier in Stuttgart Zweiter wurde.

Nach dem positiven Kassenbericht von Sabrina Schlegel-Looser und der einstimmigen Entlastung des gesamten Vorstands standen dann die Neuwahlen für die kommenden zwei Jahre an. Der Vertreter des Hauptvereins, Matthias Herter, leitete die Wahl. Neben den altgedienten Vorstandsmitgliedern, die ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden, traten fünf neue für die offenen Posten an: 1. Sportwart wurde Nico Elser. Auch im Jugendbereich gab es zwei Veränderungen. Ute Niedermeier und Nadine Gumpoltsberger sind in dieser Reihenfolge 1. und 2. Jugendwartinnen. Der Posten des technischen Warts ging in die Hände von Michael Kling und Ulrike Feyen rückte als Beisitzerin in den Vorstand. Auch hier gab es allesamt einstimmige Abstimmungen.

Andreas Looser berichtete laut Vereinsbericht in Bild und Wort vom derzeit größten Projekt des TCF, dem Neubau des Vereinsheims beim Strandbad. Anfang Oktober rückte der Abrissbagger an und das gute Wetter begünstigte die Tiefbauarbeiten und das Hochziehen des Rohbaus. Er berichtete von der Hoffung, dass das Dach noch vor Weihnachten geschlossen werden kann. Auf der Homepage des Clubs unter www.tc-fn.de können in einer ausführlichen Bildergalerie die Fortschritte des Neubaus begutachtet werden.