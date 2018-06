Nicht nur Vital Heynen und sein Team stecken mitten in der Saisonvorbereitung. Auch auf der Geschäftsstelle der Volleyball GmbH haben Anuschka Wanner, Marita Burger, Verena Köppe und Gesa Katz alle Hände voll zu tun.

Wer die Telefonnummer der Volleyballgeschäftsstelle in der ZF Arena wählt, landet meistens bei Anuschka Wanner. Sie ist erste Ansprechpartnerin für Volleyballfans, Sponsoren und Lieferanten. Momentan ist sie vor allem mit dem Versand der Dauerkarten und der Vorbereitung der Teampräsentation am 13. Oktober im Arena-Foyer beschäftigt. Sie ist unter anderem dafür verantwortlich, dass alle Spieler und Offiziellen das passende Ausgeh-Outfit haben. Da kann es schon mal sein, dass sie schnell nach Ravensburg muss, Hemden mit extralangen Armen zu holen. Außerdem kümmert sich Anuschka Wanner um die Buchhaltung und schaut, dass alle Löhne rechtzeitig ausbezahlt werden und ist in Sachen Spielerautos erste Ansprechpartnerin. „Es macht wahnsinnig viel Spaß“, sagt die 47-Jährige, die seit vier Jahren den Laden schmeißt und vorher bei der elterlichen Konzertagentur SKS Russ in Stuttgart gearbeitet hat.

Marita Burger kennen viele aus dem VIP-Raum und von der Bewirtung im Arena-Foyer. „Event und Catering“ heißt ihr Ressort. „Für jeden Spieltag brauche ich zwölf Helfer unten und zwölf Helfer oben“, sagt sie. Insgesamt steht ihr ein Pool von 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. „Helfende Hände werden immer gesucht und ich freue mich über jede Bewerbung“, sagt die Catering-Verantwortliche. Dienstpläne schreiben, Tische in der VIP-Lounge eindecken, Einkaufen und Speisezubereitung fürs Foyer sind ihre Standardtätigkeiten. Immer etwas Neues erlebt Marita Burger bei der Betreuung der Spielerwohnungen, für die sie ebenfalls verantwortlich ist. Sie schaut, dass es den Spielern an nichts fehlt und kümmert sich gegebenenfalls um Handwerker.

Wer seine Eintrittskarten direkt in der Geschäftsstelle kauft, wird von Marita Burger oder Anuschka Wanner bedient. „Es macht mega-viel Spaß und ist für eine Ehre, beim VfB arbeiten zu dürfen“, findet Verena Köppe.

Die 21-Jährige steckt mitten in ihrem dualen Studium zur Sportmanagerin. Als gebürtige Häflerin ist von klein auf Volleyballfan und spielt selbst in der Damenmannschaft. In der Geschäftsstelle kümmert sie sich um die sportliche Ausstattung der Spieler, Trainer und das Team drumrum. Auch an der Organisation des Kids Clubs war sie maßgeblich beteiligt.

Die Vierte im Bunde ist Pressesprecherin Gesa Katz. Ihre Arbeitszeit? „Ähnlich wie die der Mannschaft plus mehr“ sagt die 28-Jährige. Sie ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und darüber hinaus für Marketing und das Teammanagement zuständig.

Sie macht die gesamte Reiseplanung und begleitet den VfB als Teammanagerin auf Auswärtsfahrten. Außerdem kümmert sie sich um Visa- und Lizenzangelegenheiten und arbeitet gemeinsam mit Geschäftsführer Sebastian Schmidt eng mit der Volleyball Bundesliga und dem europäischen Volleyballverband (CEV) zusammen. Um für ihre umfangreichen Aufgaben genügend Zeit zu haben, wird Gesa Katz bei der Pressearbeit seit Neuestem von der Agentur „fast forward media“ unterstützt.

„Alles im grünen Bereich“, heißt es bei Anuschka Wanner, Marita Burger, Verena Köppe und Gesa Katz. Die Saison kann kommen.

Zunächst freuen sich die vier auf die Teampräsentation am 13. Oktober um 19.30 im Foyer der ZF Arena, zu der alle Häfler eingeladen sind.

Die Geschäftsstelle in der ZF Arena, Sportpark 6, ist montags, dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Infos unter Telefon 07541 / 385 80 10 oder per E-Mail an

info@vfb-volleyball.de (gus)