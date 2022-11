Die Volley Youngstars bleiben ohne Satzgewinn

Weiter auf Erfolgskurs ist der TSV Mimmenhausen. Das Team von Spielertrainer Christian Pampel setzte sich am Samstag mit 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:19) gegen Schwaig durch. Saisonübergreifend hat der TSV nun schon zehn Spiele am Stück gewonnen. Die nächste Aufgabe hat es in sich: Mimmenhausen gastiert am Samstag, 12. November, um 19 Uhr beim Primus Karlsruhe. (nib)