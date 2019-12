Die Vier Stadelmusikanten sorgen für einen stimmungsvollen Abend

Die Vier Stadelmusikanten vom Bodensee spielen am Samstag, 21. Dezember, ab 16 Uhr zur Weihnachtsfeier im Königin Paulinenstift in Friedrichshafen. Das Quartett beseht aus den Musikern Norbert Wanner mit der Tuba, Franz Sauter mit dem Tenorhorn sowie Martin Sauter und Erwin Fischer jeweils am Akkordeon. Gespielt werden an dem Abend traditionelle Weihnachtslieder, Polka, Märsche und Evergreens, heißt es in der Pressemitteilung der Musiker. Foto: Die Vier Stadelmusikanten