Die VfB-Volleyballer und der Fingerzeig an die Konkurrenz

Wer während der Sätze drei, vier und fünf sowie nach dem Spiel in die Gesichter der Profis des VfB Friedrichshafen geschaut hat, hat gesehen: Diesen Sieg in der Champions League gegen Montpellier HSC VB haben die Häfler Volleyballer gewollt. Mit aller Macht. Und nach einem schleppenden Start auch mit ganz viel Klasse. Es war ein Fingerzeig der Stärke – an die Konkurrenten in der Champions League und an die Konkurrenz in der Bundesliga. Dort wartet am Samstag (20 Uhr) gleich die nächste Herausforderung. In der Messehalle B2 geht es gegen die Netzhoppers KW-Bestensee.

Dieses Spiel kann Selbstvertrauen bringen

Nicht nur Cheftrainer Mark Lebedew war sehr gelöst nach dem nervenaufreibenden Spielverlauf am Donnerstagabend in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena. Friedrichshafens Co-Trainer Liam Sketcher spielte lachend mit Kindern auf dem Feld, die Profis des VfB schlenderten gut gelaunt Richtung Essen. „Jeder Sieg tut gut“, sagte Lebedew. Einer wie am Donnerstag gegen Montpellier vielleicht noch ein bisschen mehr. Denn: „Nach einem Rückstand noch zu gewinnen kann sehr wichtig sein für die ganze Saison“, meinte Lebedew. „So ein Spiel zu drehen bringt dir Selbstvertrauen.“

Selbstvertrauen, dass die Häfler in den ersten beiden Sätzen vor 800 Zuschauern nicht unbedingt in Hülle und Fülle an den Tag gelegt hatten. Es gab Abstimmungsprobleme wie etwa zwischen Zuspieler Dejan Vincic und Mittelblocker Aleksandar Nedeljkovic – der nach dem 3:2 (20:25, 20:25, 25:22, 25:23, 15:11) zum MVP der Partie gekürt wurde. Es gab viele Fehler, und es gab kaum ein Durchkommen gegen den Block und die starke Abwehr der Franzosen. „Montpellier war im Block und in der Abwehr zu kraftvoll“, lobte Lebedew den französischen Meister. „Wir haben keine Mittel gegen ihren Block gefunden.“ Die Folge: Im ersten Satz machte Montpellier 17 Angriffspunkte, der VfB nur zwölf. Im zweiten Satz lautete die Statistik 15:12 für die Gäste.

Überragende sechs Blocks von Nedeljkovic

Auch im vierten Durchgang hatten die Franzosen eine deutlich bessere Effizienz bei ihren Angriffen (14:9 bei den direkten Punkten). Aber bei den Blocks hatte sich die Angelegenheit nun komplett gedreht. Sechs direkte Blockpunkte schafften Nedeljkovic, André Brown und Co., die Franzosen keinen einzigen. „Jeder bei uns hat ab dem dritten Satz besser angegriffen“, sagte Lebedew. „In der Blockabwehr waren wir viel geduldiger und ruhiger.“ Überragende sechs Blocks schaffte Nedeljkovic, mit 13 Punkten war der Serbe drittbester Scorer der Häfler nach Michal Superlak (21) und Luciano Vicentín (18).

Die beiden Angreifer Superlak und Vicentín waren gegen Montpellier für die spektakulären Punkte verantwortlich. Der junge Argentinier servierte zwei Asse – leistete sich allerdings speziell in den ersten beiden Sätzen einige Fehler. Der Pole Superlak war ab dem dritten Satz derjenige, an dem sich die Mitspieler hochziehen konnten. Vier Asse schlug Superlak, dazu kamen wuchtige Angriffe. „Am Anfang hatte er ein paar Probleme vor allem beim Aufschlag“, meinte Lebedew. „Dann wurde er immer besser.“

Nach dem öffentlichen Training ist die Vorfreude groß

Nachdem nun das Kapitel Ratiopharm-Arena (vorerst) geschlossen werden kann, freuen sich die Häfler auf ihren ersten Auftritt zu Hause in Friedrichshafen ohne Corona-Beschränkungen seit mehr als zwei Jahren. „In den vergangenen Tagen habe ich mich damit noch gar nicht befasst“, gab Lebedew am Donnerstagabend in Neu-Ulm zu. „Wichtig war, dass wir eine feste Trainingshalle haben, und wichtig war das Spiel gegen Montpellier.“ Aber dann leuchteten Lebedews Augen doch noch ein bisschen mehr, als sie es nach dem Sieg eh schon taten. „Wir hatten ein öffentliches Training vor 300 Fans“, sagte der VfB-Trainer. „Ich bin gespannt und hoffe, dass viele Fans erstmals nach so langer Zeit wieder zu einem Heimspiel nach Friedrichshafen kommen.“ Es müsste für Lebedew aber nicht unbedingt gleich so extrem spannend werden wie gegen Monpellier.