Die verwischten Spuren der Opfer

Von Schwäbische Zeitung

Ein junger Mann ist beim Baden in einem See nahe Rainau im Ostalbkreis ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, war der 19-Jährige am Samstagabend im Bucher Stausee untergegangen. Zwei Freunde schwammen zu der Stelle, konnten ihn aber nicht mehr sehen.

Sie alarmierten daraufhin sofort den Notruf. Rettungstaucher des THW fanden den jungen Mann wenig später unter Wasser.

Ein Notarzt versuchte, ihn zu reanimieren, was aber nicht mehr gelang.