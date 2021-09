Die Vergangenheit nicht vergessen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Gedenkstein Ostdeutsche Heimat am Hinteren Hafen in Friedrichshafen kamen am zweiten Wochenende im September 2021 Vertreter der Stadt Friedrichshafen, Oberbürgermeister Dieter Stauber, Integrationsbeauftragte des Landratsamtes Bodenseekreis Monika Schanz und die Mitglieder der Ortsgruppe Friedrichshafen-Bodensee der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. zusammen. Geladene Gäste gedachten in einer bewegenden Veranstaltung der Opfer der Massenvertreibung der Deutschen in Russland nach Sibirien, den Ural nach Mittel- und Ostasien.

Der Erlass der Präsidiums des Obersten Sowjets der Sowjetunion über die Übersiedlung der Deutschen in die Gebiete der Sibirien und Kasachstans vom 28. August 1941 ist zweifellos das Schlüsselereignis in der über 250-jährigen Geschichte der Deutschen in Russland.

Hunderttausende wurden zu Opfern deren Willkür, starben bei der Deportation, in den Zwangsarbeitslagern und unter den Bedingungen der Sonderkommandantur, die offiziell erst 1955 aufgelöst wurde. Sie wurden ihrer Heimat beraubt und blieben über Jahrzehnte rechtlos.

Grundlos und ohne jeglichen Hinweis wurden in der Wolgarepublik und am Schwarzen Meer lebende Deutsche wegen des Verdachts auf Kollaboration und Spionage umgesiedelt. Ganze Ortschaften wurden umstellt und die Bewohner unter militärischem Geleitschutz zu Sammelstellen an den Bahnhöfen gebracht. Dort steckte man sie in Viehwaggons und verfrachtete sie ohne Toiletten oder ausreichende Verpflegung nach Kasachstan oder Sibirien – offiziell, um sie als Ersatz für jene Arbeitskräfte einzusetzen, die aufgrund des Angriffs der Wehrmacht zur Roten Armee eingezogen werden mussten. Viele sind während der Fahrt verhungert. Die, die überlebten, wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet.

Als Schirmherr der Gedenkveranstaltung bewegte Bürgermeister Dieter Stauber die Anwesenden mit seiner Ansprache und betonte die Wichtigkeit des Nichtvergessens der Schicksale von Millionen Deutschen und deren Kampfgeist in der schweren Stunde.

„Der Umgang mit Geflüchteten und Vertriebenen ist in unserer Geschichte tief verwurzelt. Die Erinnerung an das Leid der damals vertriebenen und geflüchteten Menschen, führt uns in die Verantwortung für die Menschen, die heute bei uns eine neue Heimat gefunden haben“, so Monika Martin, Vorsitzende der Ortsgruppe Friedrichshafen-Bodensee der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.