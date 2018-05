Gerüchte waren in den vergangenen Wochen bereits im Umlauf – jetzt ist es amtlich: Jan Eike Welchering wird im Sommer neuer Pfarrvikar der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen Mitte und wird im Pfarrhaus von St. Columban wohnen. Damit hat auch die Vakanz ein Ende, die im Dezember 2016 ihren Anfang nahm, als der damalige Pfarrer Markus Hirlinger sich in Richtung Paris verabschiedete. Allerdings wird das weitere seelsorgerische Wirken von Jan Eike Welchering in Friedrichshafen vermutlich auf zwei Jahre begrenzt sein. In dieser Zeit wird der bisherige Vikar außerdem ein Zusatzstudium aufnehmen.

„Ich bin Bischof Gebhard Fürst sehr dankbar für seine Entscheidung, mir die Pfarrvikarsstelle in Friedrichshafen anzubieten“, sagt Welchering, der mit Beginn der Sommerferien seine insgesamt vierjährige Vikariatszeit beendet, auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. „Nach inzwischen elf Jahren Ausbildung will ich die Pastoral (Seelsorge, d. Red.) auf keinen Fall missen, jetzt habe ich aber noch die Chance, sprichwörtlich einen Knopf an das Rhetorikstudium zu machen und richtig mit dem Master abzuschließen. Damals hatte ich mich nach dem Bachelor für das Priesterseminar entschieden und somit vorerst gegen das Hauptstudium.“ Es sei großartig, dass er nun in den Kirchengemeinden in Friedrichshafen einige Projekte fortsetzen könne, etwa die gute Zusammenarbeit zwischen dem Karl-Maybach-Gymnasium und St. Nikolaus sowie Petrus Canisius, betont der neue Pfarrvikar und nennt als Beispiel das Kurzfilmfestival „Stärker als der Tod“ im vergangenen Jahr oder die Jugendgruppe „Mini Steps“.

„In den Tagen seit der Stellenbekanntgabe habe ich viele Glückwünsche erhalten und frohe Gemeindemitglieder er-lebt. Das ist ein sehr bestärkendes Gefühl“, sagt der 31-Jährige. Erleichtert zeigt sich auch Bernd Herbinger, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit. Dass Welcherings Tätigkeit als Pfarrvikar mit seinem Studium ein Einklang zu bringen war, sei das Ergebnis vieler Gespräche und Bemühungen. „So haben, wie ich glaube, alle gewonnen: Die Diözese, die einen voll ausgebildeten Priester in der Pastoral einsetzen kann und wir vor Ort, weil wir den neuen Pfarrvikar bereits kennen und er uns“, sagt Herbinger. „Dass das Ganze zeitlich begrenzt ist für die nächsten zwei Jahre, ist zwar schade, aber auch realistisch. Die Leitung einer Seelsorgeeinheit ist die erste Wahl für alle neuen Pfarrer.“ „Mit Menschen zu tun haben und sie auch in schwierigen Lebenslagen zu begleiten“, diese Motivation war ein wesentlicher Grund, warum sich Jan Eike Welchering für den Priesterberuf entschied. Nach dem Abitur im Jahr 2006 studierte er Theologie am Ambrosianum in Ehingen, später auch ein Jahr in Rom und Mailand. Nach der Priesterweihe 2014 in Zwiefaltener Münster verbrachte er den ersten Teil seiner Vikariatszeit in der Seelsorgeeinheit Neckar-Schozach im Dekanat Heilbronn-Neckarsulm, bevor er im Juli 2016 seine Stelle in der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen Mitte antrat. Auf die Jugendarbeit, den priesterlichen und seelsorgerischen Dienst, auch auf viele menschliche Begegnungen und zahlreiche neue Erfahrungen, hatte sich der Vikar damals gefreut.

In seiner Freizeit spielt Welchering gerne Volleyball und folgt im Urlaub regelmäßig per pedes den Spuren des Franziskuswegs in Richtung Assisi.