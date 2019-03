Jedes Wochenende nehmen die „Spießgesellen“ in Friedrichshafen peinliche, kuriose oder unerträgliche Zustände in Friedrichshafen und am Bodensee aufs Korn. Heute geht es um einen OB und seinen Mitarbeiter, Whistleblower und Schmierereien am See.

Es ist wieder IBO-Zeit. Irgendwie finden die Spießgesellen diese Messe bemerkenswert. Sie läutet nicht nur faktisch, sondern vor allem gefühlsmäßig den Frühling ein. Und sie wurde 70 Jahre alt. Können Sie sich Friedrichshafen ohne diese IBO vorstellen? Wir nicht. Gehen Sie einfach mal hin.

Ebenso wie diese Messe zur Stadt gehört, ist diese auch ohne einen Uferpark nicht vorstellbar. Der Gemeinderat diskutiert nun am Montag über die jüngsten Pläne, den Bürgern soll diese Gelegenheit auch noch geboten werden. Eines nur sollten alle Beteiligten dabei einfach mal im Kopf behalten: Es darf sich auch etwas ändern. Damit meinen wir nicht den Lammgarten, der muss da bleiben, wo er ist. Aber wir meinen die direkte Ufergestaltung. Und wir wollen in dem Zusammenhang die Befürchtung nicht mehr hören, dort entstehe dann ein Strandbad. Lasst uns doch mal alle mit den Füßen im kalten See stehen, dann bekommt der eine oder andere vielleicht auch wieder einen klaren Kopf.

Einen solchen braucht man zum Beispiel, um die unendliche Geschichte des nächtlichen Gestanks in der Kitzenwiese zu verstehen. Erst war es eine russische Lok, dann ein Güterzug, schließlich der Holzbackofen von Hannes Weber und zwischendrin immer wieder die weltverschwörerische Vermutung, geheimnisvolle andere Verursacher für die nächtlichen Angriffe auf die Geruchsnerven gefunden zu haben. Jetzt ist es wissenschaftlich untersucht worden und es sind neun Verursacher ermittelt. Herzlichen Glückwunsch.

Keiner dieser Verursacher muss jedoch aktiv werden, niemand muss etwas ändern oder gar sein lassen. Allein Bäckermeister Hannes Weber, dem selbst sehr daran gelegen ist, dass die Menschen ruhig schlafen können, hat seine Feuerung verändert. Sonst bleibt alles beim Alten. Und das lässt die Betroffenen nicht wirklich ruhiger schlafen. Sie haben bei der vergangenen Versammlung des Bürgerforums FN-Ost bereits mitgeteilt, dass sie die weitere Entwicklung beobachten werden. Gegebenenfalls werden dann die Gerichte beschäftigt. Soll nur niemand glauben, die Geschichte sei damit beendet.

Eine unendliche Geschichte ist auch die Innenstadtentwicklung in Markdorf. Nachdem die Nachwehen des Bürgerentscheids zum Bischofsschloss abgeklungen sind, sollen jetzt gemeinsam Ideen entwickelt werden. Am Samstag startet der Dialog in der Stadthalle. Die Spießgesellen hoffen, dass sich möglichst viele Bürger darauf einlassen. Auch die Immenstaader sind am Samstag aufgefordert, sich einzumischen: Bei Bürgerspaziergang und Workshop mit dem Rathauschef Johannes Henne können sie Ihre Ideen einbringen, wie sich der Ortskern der Seegemeinde um Bach- und Hauptstraße entwickeln sollen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, nur hinterher schimpfen gilt nicht!

Viel Spaß auf der IBO wünschen

die Spießgesellen