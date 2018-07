Die Uhr am Rathaus tickt endlich wieder richtig

Die Rathausuhr läuft wieder: Zwei Arbeiter haben am Freitagmorgen während des Wochenmarkts die Zeiger wieder an der Uhr angebracht. Anfang Juli hatten sie die Zeiger abmontiert, weil das Uhrwerk überholt werden musste. Schon länger war die Uhr fünf Minuten vorgegangen. „An dem Tag sind im Rathaus auch die Fenster mithilfe der Hebebühne geputzt worden. Wir haben die Gelegenheit genutzt und dann auch die Reparatur an der Uhr vorgenommen“, hatte eine Sprecherin des Rathauses damals gesagt. In diesem Zuge entschieden die Mitarbeiter im Rathaus, dass die Zeiger gereinigt werden sollen. Nun tickt die Uhr wieder richtig. Foto: sapo