Die TSG Ailingen feiert 2023 ihren 75. Geburtstag

Nächstes Jahr wird die TSG Ailingen ihr 75-jähriges Bestehen feiern. Ein abwechslungsreiches Jahresprogram soll Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins hierbei durch das Jubiläumsjahr führen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Bereits jetzt gibt es vorbereitende Maßnahmen, die der TSG einen schönen Geburtstag, oder besser gesagt schönes Jubiläumsjahr, bescheren sollen. Hierzu gehört unter anderem das Aufhübschen des Sportlerheims.

Um dies alles finanzieren zu können, hat die TSG, zusammen mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, ein Finanzierungsprojekt gestartet, heißt es weiter in der Mitteilung. Hierbei geht es darum, so viel wie möglich Gönner und Freunde der TSG Ailingen zu einer Spende zu gewinnen. Denn jede Spende bis zu 50 Euro wird von der Volksbank verdoppelt. Zu den weiteren Spielregeln gehört auch, dass der Verein für den anvisierten Spendenbetrag von 12 075 Euro maximal 90 Tage Zeit hat, um diesen zu erreichen. Das Ende der Spendenfrist ist am 27. September. „Das Zwischenergebnis lässt hoffen. Nach rund 55 Tagen haben wir bereits 60 Prozent der Gesamtsumme geschafft“, lässt Michael Fischer, zweiter Vorsitzender der TSG Ailingen, wissen. Wer weitere Fragen zum Spendenprojekt hat, kann die TSG-Geschäftsstelle kontaktieren, E-Mail info@tsg-ailingen.de; Telefon 07541 / 513 95. Alle Informationen unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/75-jahre-tsg-ailingen