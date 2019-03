Still ist es im Kiesel. Die Schüler der vier zehnten Klassen der Graf-Soden-Gemeinschaftsschule hören aufmerksam Anja Tuckermann zu. Die Berlinerin ist Schriftstellerin und ihr Jugendroman „Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war“ hat es als Ganzschrift im Prüfungsfach Deutsch für die schriftliche Abschlussprüfung der Realschulen in Baden Württemberg geschafft. Auf Einladung des Regierungspräsidiums Tübingen hat Anja Tuckermann eine Lesereise unternommen und in erster Linie über die Hintergründe und Recherche zu ihrem Buch berichtet.

Die Schüler haben das Buch bereits gelesen. Es ist die wahre Geschichte über Mano, einen Sinto-Jungen, der zu Zeiten des Nationalsozialismus geboren wurde. Als Kind kannte er nur ein Leben unter dem Hitler-Regime. Er überlebte mehrere Konzentrationslager und den Todesmarsch von Sachsenhausen. Er musste als Kind im Lager erwachsene Sinti betreuen, die zwangssterilisiert wurden, und hat unvorstellbare Brutalitäten der SS miterlebt. Erst nach Jahrzehnten und vielen Albträumen, die ihn bis ins hohe Alter begleiteten, hatte er den Mut, seine Geschichte zu erzählen. Was er erlebt hat, wie er befreit wurde und sein Schicksal ihn nach Frankreich führte. Damals war er elf Jahre jung und hatte gelernt zu schweigen, zu gehorchen und wusste nicht, dass seine Eltern und seine Schwester ebenfalls das Konzentrationslager überlebt hatten. Er verschwieg seine Identität, denn die Franzosen mochten keine Deutschen. Gut anderthalb Jahre verbrachte er in Frankreich in unterschiedlichen Familien, bis er sein Schweigen brach und seine Familie gefunden wurde.

Es ist ein bewegendes Schicksal und die Schüler schienen das ebenso empfunden zu haben, viele Fragen zielten weniger auf Buchinhalte, sondern um das drumherum. Wie der Kontakt zwischen Autorin und Mano zustande kam, ob heute auch noch Kontakt bestehe und wie alt Mano jetzt eigentlich sei. Anja Tuckermann berichtet davon, wie sie mit Mano und seinem – damals ebenfalls internierten Cousin Hugo – alte Orte besuchte und wie Tuckermann die Familie fand, bei der Mano in Frankreich zuerst untergebracht war.

Die Schüler erfuhren, dass es für die Schriftstellerin nicht einfach gewesen war, diese Geschichte zu schreiben. Sie habe versucht eine emotionale Distanz zu gewinnen, „aber ich habe sogar davon geträumt, selbst in einem KZ zu sein“. Je mehr sie sich mit dem Thema beschäftigt habe, desto deutlicher sei ihr geworden, „dass damals jeder von den Lagern gewusst haben muss“. Es war eine sehr beeindruckende Stunde, bei der die Schüler die Möglichkeit wahrnahmen, die Autorin zu befragen und auch erstaunt waren, als die Autorin auf die Frage, was für Mano das schlimmste Erlebnis gewesen sei, antwortete: „Trotz aller brutaler Übergriffe die Mano gesehen und erlebt hat, war die Trennung von seinem Vater wohl seine schlimmste Erinnerung.“