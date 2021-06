Die Tourist-Information bietet wieder Stadtführungen an

Ab Samstag, 12. Juni, werden in Friedrichshafen wieder Stadt- und Themenführungen angeboten. Teilnehmer lernen die Geschichte der Kulturstadt anhand ausgewählter Bauten und interessanter Überlieferungen kennen. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 19 Personen, der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten und ein medizinischer Mund-Nasenschutz während der Führung getragen werden. Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung online, per Telefon und E-Mail oder vor Ort beim Ticketkauf in der Tourist-Information Friedrichshafen möglich.

Die erste reguläre Stadtführung findet am Samstag, 12. Juni 2021 um 10 Uhr statt. Die Kosten für die Führung betragen sieben Euro. Kinder bis 14 Jahre und Besitzer der Bodensee-Card-Plus nehmen kostenlos teil, mit der Friedrichshafener Gästekarte und der Echt-Bodensee-Card gibt es einen Euro Ermäßigung.

Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information Friedrichshafen, Telefon 07541 / 20355444 und unter www.tourismus.friedrichshafen.de erhältlich.