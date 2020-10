Die Tourist-Information bietet eine Themenführung über die Bodenseeschifffahrt an

Die Tourist-Information bietet am Sonntag, 18. Oktober, ab 11.15 Uhr eine Führung zur Geschichte der Bodenseeschifffahrt und des Hafens an. Ein Gästeführer erzählt Anekdoten und Geschichten über die Schifffahrt auf dem Bodensee – von den Lastenseglern über die Dampfschiffflotte und die einstige „Drachenstation“ bis zu den heutigen Ausflugsschiffen der „Weißen Flotte“. Treffpunkt ist vor dem Schalter der BSB in der Seestraße 23. Die Kosten für die 90-minütige Führung betragen fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei und mit der Gästekarte Friedrichshafen und Echt-Bodensee-Card gibt es einen Euro Ermäßigung. Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 20 35 54 44 erhältlich und unter www.tourismus.friedrichshafen.de.