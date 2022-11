Die Theatergruppe Oberdorf startet im Neuen Jahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Theatergruppe Oberdorf spielt im Januar das Stück „Die Hochzeits(ver)planer!“ von Autorin Beate Irmisch.

Wie der Titel eindeutig verrät, geht es in diesem Drei-Akter ums Heiraten. Ob als Brautpaar, als Brauteltern, als Onkel, Tante, als Freund oder Nachbarin – irgendwann ist fast jeder Mensch einmal in der Situation, entweder selbst zu heiraten oder eine Hochzeit mitfeiern zu dürfen. Eine Hochzeit ist so einmalig, schön, romantisch; wenn denn alles so nach Plan verläuft. Doch so eine Hochzeit hat´s manchmal auch in sich. So ist auch bei Brautpaar Moni und Klaus Einiges geboten.

Die Theatergruppe Oberdorf heißt alle Theaterbegeisterten herzlich willkommen zu einem lustigen und äußerst unterhaltsamen Abend, der garantiert wird durch das lebendige Zusammenspiel von ausgeprägten Charakteren und durch überzeugende Komik.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Oberdorf gibt es wieder zehn Aufführungen: 05.01., 12.01., 13.01. und 20.01. jeweils um 19:30 Uhr. 06.01., 07.01., 08.01., 14.01., 15.01. und 21.01. jeweils um 17:00 Uhr. Reservierung: ab dem 01.12. über das Theater-Handy 0151- 64 68 68 67 Montag bis Freitag je 18 bis 21 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr. www.theatergruppeoberdorf.com