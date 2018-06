Die Teams aus der Region sind zunächst im Pokal gefordert

Nach teils mehr als dreimonatiger Vorbereitungsphase ist es nun endlich Zeit für den ersten Härtetest für die Handballer der Bodenseeregion. Bevor es am kommenden Wochenende mit den ersten Ligaspielen losgeht, stehen am Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. September, für die Mannschaften aus Ailingen, Friedrichshafen-Fischbach sowie aus Langenargen und Tettnang die ersten Pflichtspiele im Pokalwettbewerb auf dem Plan.

Während die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach noch auf den Termin für die zweite Runde warten müssen – das Team von Coach Ralf Becker hatte ein Freilos – ist die „Zweite“ der Häfler Spielgemeinschaft am Sonntag, 8. September, ab 17 Uhr bei der TG Biberach III zu Gast. Erst am Dienstag benannte Trainer Alex Göser den Kader, hinter dem Einsatz des einen oder anderen Spielers steht aus verschiedenen Gründen noch ein dickes Fragezeichen.

Etwas mehr Klarheit, was die Verfügbarkeit der einzelnen Akteure betrifft, hat man da bereits bei der TSG Ailingen. Das ist auch gut so. Denn: Sowohl die Herren II als auch die „Erste“ des neuen Übungsleiters Michael Becker gehen in ihr erstes Pflichtspiel. Erst am Mittwochabend tankten die TSG-Männer im letzten Test Selbstvertrauen, in dem sie in der Bodenseesporthalle den HSC Radolfzell mit 34:26 schlugen. Zwar lief hierbei noch nicht alles rund, doch dafür hat die TSG ja am Sonntag, ab 17 Uhr, beim HC Hard II eine neue Chance.

Die Reserve der Ailinger Handballer ist bereits einen Tag früher (Samstag, ab 18.30 Uhr) in der Sporthalle beim Berufschulzentrum gefordert. Hierbei empfangen die Jungs von Coach Richard Darga die Reserve des TV Weingarten. Mal schauen, wie die „Zweite“ aus der Welfenstadt in der Halle in Form ist, holte sie doch gegen den Gegner vom Samstag – sowie gegen die restliche Konkurrenz – beim Ailinger Rasenturnier am Ende den Turniersieg.

Gespannt sein darf man sicherlich auch darauf, was die neu gegründete HSG Langenargen-Tettnang auf die Platte bringt. Wie beim Ligarivalen aus Ailingen, stehen auch bei der HSG gleich beide Herrenmannschaften im Pokal in der Pflicht. Während die Reserve am Samstagabend (Anwurf: 19.30 Uhr) beim TSV Laichingen antreten muss, müssen die Mannen von Stephan Kummer bereits dreieinhalb Stunden früher hellwach sein. Auch sie sind auswärts bei der TSG Leutkirch II gefordert.

Die Pokal-Spiele im Überblick:

Samstag, 7. September:

TSG Leutkirch II - HSG Langenargen-Tettnang (16 Uhr, Gymnasium-Sporthalle Leutkirch), TSG Ailingen II - TV Weingarten II (18.30 Uhr, Sporthalle beim Berufschulzentrum, Friedrichshafen), TSV Laichingen - HSG Langenargen-Tettnang II (19.30 Uhr, Jahnhalle in Laichingen).

Sonntag, 8. September:

HC Hard II - TSG Ailingen (17 Uhr, Sporthalle am See in Hard), TG Biberach III - HSG Friedrichshafen-Fischbach II (17 Uhr, Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium in Biberach).

Weitere Ansetzungen mit Uhrzeit und Spielort gibt’s im Internet unter www.hvw-online.org