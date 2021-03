Die taz lästert über den Bodensee - Eine Antwort von dort, wo Berliner Urlaub machen

"Jeden Tag sitz' ich am Wannsee [...]. Stell mir vor ich sitz am Meer", sangen einst die Ärzte aus Berlin ironisch-sehnsüchtig. Ja, Berlin ist toll, aber man hat halt nicht alles. Zum Beispiel den größten und schönsten See Deutschlands direkt vor der Haustür. Aber das ist doch noch lange kein Grund, uns ebendiesen madig zu machen, liebe taz!

"Warum es gut ist, dass der Bodensee verschwindet", schreiben die Berliner Kollegen in einer - nicht ganz ernst gemeinten - Kolumne vom Wochenende. Geröll und Verdunstung würden ihm in 40.000 Jahren ein Ende bereiten - und das sei zu begrüßen. Da müssen wir natürlich entschieden widersprechen.

"Der See zerklüftet die Landschaft", heißt es im taz-Artikel. Das Wasser trenne Städte und Menschen. Ja, Autofahrten im Schleichmodus am Ufer entlang können anstrengend sein. Aber deshalb haben sich findige Menschen am Bodensee ein pfiffiges Konzept ausgedacht. Es nennt sich "Fähre" und fährt dicht getaktet kreuz und quer über den See.

Verkehr am See: Es geht voran

Mit Wind im Haar an Deck auf dem Weg von Meersburg nach Konstanz genüsslich einen Kaffee zu trinken, ist allemal angenehmer, als sich in der Rushhour in die S-Bahn zwischen Friedrichstraße und Hackeschem Markt zu zwängen. Künftig wird die Fähre sogar umweltfreundlich mit Gas betrieben. Also demnächst. Bald. Irgendwann.

Wer sich nicht aufs Wasser traut, kann zwischen Hagnau und Überlingen immerhin die wunderschöne Landschaft bestaunen. Und die B31? Ja, die wird erneuert mit mehreren Spuren und allem Pipapo. Also demnächst. Bald. Irgendwann.

Ihr BERliner wisst ja, wie das mit Großprojekten so ist.

Die überregionale Anbindung sei schlecht, schreibt die taz weiter. Richtig. Aber mal ehrlich, warum sollte man von hier überhaupt weg wollen:

Blick auf den Bodensee bei Uhldingen-Mühlhofen. (Foto: Felix Kästle / DPA)

Auch im nächsten Punkt liegt taz-Autor Tobias Schulze grundsätzlich gar nicht so falsch: "Die Gegend boomt", schreibt er, weshalb die Wohnkosten stiegen. Wohin also ausweichen, fragt sich Schulze. Aber keine Panik, auch hier haben sich findige Menschen am Bodensee ein pfiffiges Konzept ausgedacht.

Und zwar schon im Neolithikum: Häuser auf Pfählen im See - eine geniale Idee. Haben wir weiter auf dem Schirm! Und wir sind nicht die einzigen: Die Satire-Partei DIE PARTEI forderte bereits im Landtagswahlkampf "Freie Flächen sinnvoll nutzen - Pfahlenau jetzt"

Das Thema Pfahlbauten gegen Flächenschwund hatte die Satire-Partei DIE PARTEI bereits im Landtagswahlkampf auf der Pfanne. (Foto: Grafik: DIE PARTEI)

Lieber Nebel als Feinstaub

Als Nächstes nimmt Schulze sich den Nebel am Bodensee vor: "Entgegen der weitläufigen Annahme scheint am Bodensee nicht immer die Sonne. Im Winter scheint sie sogar außerordentlich selten. Das riesige Wasserreservoir des Sees beschert der Region so viele Nebeltage wie kaum einer anderen im Land."

Ja, manchmal hängt die Suppe so tief, dass das Wasser in der Luft kaum von dem im See zu unterscheiden ist. Aber auch das hat seinen Reiz. Ein kalter, nebliger Tag bietet die perfekte Ausrede für einen gemütlichen Tag auf dem heimischen Sofa. Ganz ohne Stadtlärm und Feinstaub lässt sich der hervorragend genießen.

Vielleicht hat taz-Autor Tobias Schulze die Fähre im Nebel einfach übersehen? (Foto: Felix Kästle)

Wer unbedingt raus möchte, kann das Naturschutzgebiet Eriskircher Ried in schaurig-schöner Atmosphäre erleben. Sollte der Nebel im Winter irgendwann doch zu viel werden, liegen die besten Skigebiete der Alpen quasi vor der Haustür. Powder-Spaß in Lech-Zürs statt Schlittenfahren am Teufelsberg.

Wohnen auf dem Wasser - Was in der Frühsteinzeit Trend war, muss heute nicht falsch sein. Hier ein Archivbild aus dem Neolithikum. (Foto: Michael Schellinger)

Im Sommer ist das Wetter am Bodensee ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Wir möchten Tobias Schulze deshalb dringend einen Besuch innerhalb der nächsten 40.000 Jahre empfehlen. Aber Achtung: Nur wer früh bucht, bekommt die besten Plätze - denn spätestens nach Corona wird es hier wieder wimmeln von Berliner Kennzeichen.

