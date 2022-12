Die Tankstelle schließt nicht – So läuft der Dienst an Silvester

Getankt wird immer. Uwe Brechenmacher sagt das mit Überzeugung. Auch wenn die Umsätze in den 35 Jahren, in denen er die Esso-Tankstelle auf der Eckenerstraße bereits leitet, stetig zurückgegangen sind, hat er an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Auch an Feiertagen.

Zwar steht noch nicht fest, wer den Dienst am Silvesternachmittag bis 18 Uhr und am Neujahrstag nach dem Mittag übernimmt, „irgendjemand von unserem Personal findet er immer“, sagt er. Auch wenn es nicht leicht ist, zu allen Zeiten jemanden zu finden, der den Dienst an der Kasse übernimmt, macht er sich keine Sorgen.

Und auf sein Personal lässt er nichts kommen, die seien zuverlässig und stets nett zu den Kunden. Die Kollegin, die am Neujahrsmorgen die Tankstelle aufschließt, möchte nicht genannt werden, er selbst wird auch da sein, um die Inventur vorzubereiten. Das muss mit den neuen Kassensystemen nicht schon am 1. Januar abgeschlossen sein.

Uwe Brechenmacher ist stolz auf sein Personal, eine Mitarbeiterin hatte schon ganz zu Anfang der Corona-Pandemie die Idee, für die Krankenschwestern zu sammeln. Die provisorisch hergerichtete Box steht noch heute an der Kasse und alle paar Monate komme die Sprecherin des Medizin-Campus-Bodensee vorbei, um das von den Kunden gespendete Geld zu holen.

„Da liegen dann immer zwischen 900 und 1200 Euro drin“, erzählt Uwe Brechenmacher. Das sei komplett für die Krankenschwestern und das Pflegepersonal, die nicht erst seit Corona viel Arbeit haben und für andere da sind. Wer also am Neujahrstag tanken muss, könnte dazu etwas beisteuern.