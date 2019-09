Die Volleyballabteilung im VfB Friedrichshafen feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Aus diesem Grund wird die Mannschaftspräsentation am Freitag, 27. September, in der Bodensee-Sporthalle stattfinden. Die „Schwäbische Zeitung“ möchte die fünf Jahrzehnte Revue passieren lassen und sucht alte Fotos.

Sie waren schon bei den Anfängen in der Schreienesch-Sporthalle dabei? Oder später bei heiß umkämpften Spielen in der Bodensee-Sporthalle? Oder haben Sie als Fan die Volleyballer bei einem Auswärtsspiel begleitet? Lassen Sie uns wissen, was Ihr persönliches Highlight in den 50 Jahren war. Wir würden uns freuen, wenn Sie kurz beschreiben, was auf dem Foto zu sehen ist und welche Erinnerung Sie mit dem Ereignis verbinden. Papierfotos können zum Einscannen in der SZ-Geschäftsstelle abgegeben werden.