Die Studenten sind frei

Für die Studenten an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen beginnt der Tag zunächst ganz normal: Einige lernen in der Bibliothek, andere besuchen Seminare. Gegen 11 Uhr am Vormittag ist damit aber plötzlich Schluss: Die Narrenzunft Seegockel stürmt das Gebäude und befreit die Studenten von ihren Pflichten.

Schon ab halb neun wurden Schulen in Friedrichshafen und Umgebung von der hiesigen Narrenzunft aufgesucht, die sich dafür in verschiedene Gruppen aufgeteilt hatte. Die Grundschule Fischbach, die Kinderklinik Friedrichshafen, die Gemeinschaftsschule Graf Soden und noch viele weitere kamen in den Genuss, die Narren in Aktion zu beobachten.

Der ein oder andere Schabernack durfte dabei natürlich nicht fehlen: Haare wurden verwuschelt, manche badeten regelrecht in Konfetti und die Zeppelin Universität erfreut sich nun an einer neuen Wandbemalung vor den Hörsälen.

Die Studenten der ZU staunen zumindest nicht schlecht, als die Narren zunächst die Bibliothek stürmen, um sich dann die Hörsäle vorzuknöpfen. Als schließlich alle Studenten befreit sind, gibt es noch eine kurze Tanzeinlage – dann kann das Buffet und das Getränkelager gestürmt werden.