Die „String Bean Party“ spielt am Samstag, 9. Februar, im Theater Atrium. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Die „Stangenbohnen-Partei“ sind Jared Rust an der Gitarre und Serena Engel am Cello. Serena Engel stammt aus Australien, die Wurzeln von Jared Rust liegen in den USA. Gefunden hat sich dieses Duo in Taiwan. Mittlerweile leben die beiden im Allgäu, und betreiben da eine kleine Landwirtschaft. Das teilt das Atrium in einer Pressemittielung mit. Die beiden Musiker spielen nicht nur Folk, Bluegrass, Jazz oder Blues. Die Stangenbohnen Partei, so heißt es in der Mitteilung, sei auch ein Baum, der sich zur Sonne streckt, der sanfte Wechsel der Jahreszeit der das Eis auf dem See aufbricht, ist der Wind, der liebevoll über die Oberfläche einer Tasse Tee streicht. Es ist die Musik einer endlosen 'dinner party' auf der man überraschenderweise alle Gäste richtig gerne mag. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt neun Euro. Karten können unter Telefon 07541 / 3 17 26 oder im Internet reserviert werden unter www.kulturhaus-caserne.de.