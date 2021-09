Die Straße zurückerobern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Straßen in den Innenstädten sind nicht nur zum Parken da! Diese Selbstverständlichkeit wollte der VCD am 17. September 2021, dem weltweiten „Park(ing) Day“, ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Der Park(ing) Day will darauf aufmerksam machen, dass 70 Prozent des öffentlichen Raumes bisher dem fließenden und ruhenden Autoverkehr zugestanden werden, während vor allem der Fußverkehr an den Rand gedrängt wird; dass ein Pkw 19-mal so viel Platz wie ein Fahrrad verbraucht und über 23 Stunden am Tag oft auf öffentlichen Flächen steht, und dass in Städten die deutschen Autofahrer viel Zeit damit verbringen, Parkplätze zu suchen. Dort macht der Parksuchverkehr bis zu 30 Prozent des Gesamtverkehrs aus.

Attraktivere Flächen, zum Beispiel für Fußwege oder Grünanlagen, sind auch aus sozialen Gesichtspunkten wichtig, denn die Mobilität und Teilhabe insbesondere von Kindern, älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen wird dadurch gestärkt.

Bernhard Glatthaar vom VCD Friedrichshafen: „Die jahrzehntelange, bis heute anhaltende Bevorzugung des Autoverkehrs hat der Entwicklung der Innenstadt geschadet. Wir wollen diese Entwicklung umkehren. Wir sind sicher, dass die Menschen mehr verkehrsberuhigte Bereiche mit viel Grün und schönen Plätzen wollen.“

Beim Park(ing) Day in Friedrichshafen wandelte der VCD dieses Jahr in der Werastraße am Schlosssteg zwei Kfz-Stellplätze zu Sitzgelegenheiten um. Damit will der VCD die Diskussion anregen, dass auch in Friedrichshafen zu viele wertvolle Flächen mit - teilweise kostenlosen - Parkplätzen belegt sind. Das Parkraummanagement der Stadt Friedrichshafen muss deshalb auf den Prüfstand gestellt werden.

Bernhard Glatthaar: „Der Seezugang am Schlosssteg ist einer der schönsten Stellen am Häfler Ufer - zu schade, um dort kostenlose Parkplätze für wenige Autofahrer anzubieten. Eine kleine öffentliche Grünanlage mit Sitzgelegenheiten würde diesen schönen Ort mit Blick auf den See enorm aufwerten und mehr Lebensqualität in die Stadt bringen!“

Der VCD vertritt seit 1986 die Interessen aller Menschen, die umweltbewusst mobil sind oder es sein wollen. Er setzt sich für ein sicheres und gerechtes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer ein.