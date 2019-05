Die Stimmen werden ausgezählt: So hat der Bodenseekreis bei den Kreistags- und Kommunalwahlen abgestimmt

Die Ergebnisse der Europawahl im Kreis stehen vorläufig fest. (Mehr dazu hier). Heute stehen die Resultate der Kreistags- und Kommunalwahlen an. Seit 8 Uhr am Morgen zählen rund 500 Wahlhelfer im Bodenseekreis die Stimmen aus.

+++DIESER ARTIKEL WIRD LAUFEND AKTUALISIERT+++

+++Kreistagswahl+++

Im Bodenseekreis wurde am Sonntag auch über die Besetzung des Kreistags entschieden. Das Wahlgebiet umfasst den gesamten Landkreis. Wahlberechtigt sind die Kreiseinwohner. Bei der letzten Kreistagswahl 2014 stimmten insgesamt 87.745 Menschen ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 51,95 Prozent. Stärkste Partei wurde die CDU mit 35,7 Prozent. Die Freien Wähler erreichten 21,3 Prozent. Dahinter reihten sich Grüne (16,4 Prozent), SPD (15,4 Prozent), FDP (4,5 Prozent) und Linke (3,4 Prozent) ein. Die Ergebnisse zur Kreistagswahl werden frühestens am Montag erwartet.

+++Kommunalwahlen+++

Ebenfalls am Sonntag standen die Wahlen für die Ortschafts-, Gemeinderäte und Kreistage in Baden-Württemberg an. Ein paar Rathäuser in der Region begannen noch am Sonntagabend mit der Auszählung der Stimmen.

Am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte in 1.101 Städten und Gemeinden sowie die Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit Ortschaftsverfassung gewählt. Gewählt werden auch die Kreisräte in den 35 Landkreisen. Schwäbische.de erklärt, wie eine Kommunalwahl funktioniert.

Der Großteil der Ergebnisse wird voraussichtlich im Lauf des Montags bekanntgegeben.

In Friedrichshafen liegt die Zahl der Wahlberechtigten bei 47.200. Um gleiche Voraussetzungen für die Wahlhelfer zu schaffen, hat die Stadt die Wahlbezirke verändert. Bislang lag die Zahl der Wahlberechtigten je Bezirk zwischen 700 und 1400.

Jetzt liegt sie bei rund 1150 in allen 31 Bezirken in der Kernstadt. Hinzu kommen 15 in den Ortschaften und 13 Briefwahlbezirke. Am Wahltag und am darauffolgenden Montag, 27. Mai, sind rund 500 Wahlhelfer im Einsatz. Gewählt werden 40 Mitglieder und die Ortschaftsräte für Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach.

Die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl in Friedrichshafen lag 2014 bei 44,6 Prozent.

In Tettnang sind 22 Gemeinderatsmitglieder zu wählen. Dazu kommen elf Ortschaftsräte für Tannau, elf für Langnau und neun für Kau.