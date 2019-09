Die Stimmen der demonstrierenden ZF-Mitarbeiter: „Heute ist nichts mehr sozial“

Zehn-Punkte-Plan der IG Metall

1. Wir bekennen uns zum Erhalt der Beschäftigung in Deutschland.

2. Wir schließen Standortschließungen aus. Wir finden für jeden Standort einen Platz im Produktionsnetzwerk der ZF.

3. Wir lasten alle Standorte aus. Jetzt und in Zukunft. Oder wir tun zumindest alles in unserer Macht Stehende dafür.

4. Wir siedeln Zukunftsthemen in unseren Stammwerken an. E-Mobilität, Autonomes Fahren und Volkshybrid werden die neuen Abschnitte in der langen Erfolgsgeschichte unserer Leitwerke.

5. Wir investieren genug, sodass die Produktion in Deutschland wettbewerbsfähig arbeiten kann.

6. Wir schließen Verkäufe aufgrund von aktuellen finanziellen Engpässen aus. Wir sind stolz darauf, breit aufgestellt zu sein, das macht uns stark.

7. Wir stehen zu unserem Wort, dass den Beschäftigten keine Nachteile daraus entstehen, dass wir uns für Zukäufe verschulden müssen.

8. Wir halten die Standort- und Beschäftigungssicherung ein, auch über 2022 hinaus.

9. Wir schaffen Zukunft auch für nachfolgende Generationen und bilden weiter aus.

10. Wir schließen betriebsbedingte Kündigungen an allen Standorten aus, und das bis 2030.