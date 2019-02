Die Stärken und Tücken der digitalen Welt

Ein ganz normaler Schultag. Jedenfalls glauben das die Schüler der Jahrgangsstufe drei und vier der Bodensee-Schule St. Martin. Doch es kommt anders. Zunächst platzt unangemeldeter Besuch ins Klassenzimmer – aber das kommt immer mal vor. Die Leute setzen sich nach hinten. Man singt das Schullied „Gemeinsam unterwegs in der Schule des Lebens“. Und dann wird es aufregend. Eine junge Frau im Fischkostüm ist plötzlich da – sie nennt sich Rita. „Kann ich mich bei euch verstecken?“ „Na klar“ – klingt es unisono aus den Kehlen der Schüler. Verstecken vor wem? Offenbar vor Fin. „Fisch im Netz“ – heißt das Theaterstück, das nicht auf einer Bühne, sondern mitten im Klassenzimmer beginnt. Man ist also hautnah mittendrin statt nur dabei.

Fin und Rita sind zwei Tiefseefische. Eigentlich Einzelgänger, aber trotzdem beste Freunde. Erzählen den Kindern, dass sie oft gemeinsam auf Entdeckungstour gegangen sind. Klingelt hier irgendwo ein Handy? Tatsächlich haben Rita und Fin so ein Teil am Meeresboden gefunden. Viele leuchtende Bilder, viele Informationen. Das kann ja heiter werden, oder? Wie selbstverständlich werden die jungen Zuschauer zu einem Fischschwarm, tauchen gemeinsam ab in andere Sphären – und sind in die aufwühlende Handlung integriert. Die digitale Welt ist klasse, hat aber dennoch ihre Tücken – wer weiß das nicht. Für Rita dreht sich alles nur noch ums Handy. Fin ist ihr nicht mehr so wichtig. „Was soll ich bloß machen?“, will Fin wissen. „Vielleicht ihr das Handy wegnehmen und es Rita nur für eine halbe Stunde pro Tag zurückgeben“, so eine Meinung aus dem Schülerkreis. Rita ist sauer. Will scheußliche Bilder ins Netz stellen, vielleicht sogar einen eigenen Schwarm – ohne Fin – gründen. Dürfen sich Freunde gegenseitig ausschließen? An wen kann man sich wenden, wenn das Handy auf einmal für mehr Angst als Freude sorgt?

45 spannende Minuten sind schnell vorbei. Aber der Gesprächsbedarf der Schüler ist groß. Sucht? Cyber-Mobbing? Habt ihr sowas ähnliches auch schon mal erlebt? Es gibt viele Fragen, die in der anschließenden pädagogischen Aufbereitung mit Theaterleiterin Karin Maßen ausführlich besprochen werden. Auch über den Tag hinaus will man am Thema dranbleiben.