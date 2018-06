Die SpVgg Lindau steht in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga. Der Fußball-A-Ligist besiegte am letzten Spieltag am Samstag die VfB U23 mit 2:1. Der Tabellendritte Achberg gewann seine Partie beim FC Friedrichshafen ebenfalls (6:3), war aber am Ende drei Punkte schlechter. Oberteuringen rettete sich durch einen 2:0-Sieg beim SC Friedrichshafen. In die Relegation muss der FC Friedrichshafen.

Vor dem letzten Spieltag am Samstag standen Meister (Brochenzell) und Absteiger (SC Friedrichshafen) bereits fest. Gesucht wurden die Mannschaften für die Relegationsplätze. Die SpVgg Lindau vergab beim VfB gute Möglichkeiten, die Partie vorzeitig zu entscheiden. 0:0 endete die ersten 45 Minuten vor 120 Zuschauern. Nach der Führung durch Damir Saciri (50.), traf Robert Schellander nach einem guten Konter nur die Latte. Danach übernahm der VfB immer mehr die Initiative. Alexander Krutschin gelang das 1:1 (76.). Lindau wackelte, fiel aber nicht. Der eingewechselte Paul Huemer erzielte in Minute (90.) das viel umjubelte 2:1 für Lindau. Sein Schuss wurde noch abgefälscht und war deshalb für VfB-Torhüter Alexander Heumann unhaltbar. „Es war kein einfaches Spiel, aber die Mannschaft hat bis zuletzt an sich geglaubt“, sagte Lindaus Trainer Karsten Krannich.

Aufgrund des besseren Torverhältnisses hätte der SV Oberteuringen im Kampf um den Abstiegsrelegationsplatz beim SC patzen müssen. Die Mannschaft von Michael Krause siegte aber durch Tore von Lukas Schmidt und Simon Frech mit 2:0. Der FC hatte gegen den SV Achberg beim 3:6 keine Chance.

Der FC Friedrichshafen trifft nun auf den Vizemeister der Kreisliga B4, den FV Langenargen. Die SpVgg Lindau hat zum Auftakt dagegen freilos. Zunächst spielen die Vizemeister der A1 und A3 gegeneinander. Der Sieger trifft auf die SpVgg. Wer sich da durchsetzt, spielt in der entscheidenden Partie um den Aufstieg in die Bezirksliga auf den TSV Tettnang. Die Termine stehen noch nicht fest. (to)