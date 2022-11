Der Elfte Elfte

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der Schwäbischen Zeitung in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Elf-uhr-elf am Elfte Elfte,

quasi oin Tag vor em Zwölfte,

beginnt der Narre hohe Zeit.

Letzschte Woch war es so weit.

Und wenn mir zum Kalender säa,

isch des des Jahr Freitag g’wäa.

Als Elferrat war i dabei.

Doch freitags sott mei Stichelei

au no um zwölfe fertig sei.

Von elf-uhr-elf bis auf zwölf Uhr

bleibet neunavierzg Minute nur.

Dann gibt‘s no a Problem, a klois:

Die Narrefete goht bis ois!

A Stichelei ging bloß, ihr Leut,

schrieb i in Lichtgeschwindigkeit.

In dem Fall i en Fehler han,

weil i so schnell it schreibe kann.

Und jetzt stand i etwas dumm

ohne Stichelthema rum.

I könnt natürlich, des isch klar,

überlege, wer als Gascht da war,

ob unser Narrepräsident,

die Leut zum Lache bringe könnt

oder der Redner uf em Gockelmischt

en neue Bürgerballstar ischt.

Doch des wär Kaffeesatzlese,

denn Donnerschdag isch‘s g’wese,

als i schrieb, was Sie heut lese.

Drum schreib nix zum Elfte Elfte i.

Gockelores – Kikeriki!