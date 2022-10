In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der Schwäbischen Zeitung in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Scho Gallien über England lacht

und zwar bei Asterix, Band acht.

Obel- sowie Aster-ix

haltet von de Brite nix

und findet, es sei unbeschtritte:

„Die spinnet älle, diese Brite!“

Johnson, alter Brexit-ier

musste gange, wisset mir.

Danach kommt no en größ’re Witz:

Aus dem Hause Truss die Liz.

Nassforsch und mit großer Klapp

in älle Fettnäpfle sie dappt

und in sechs Woche, was was hoißt,

zwoi Minischter glei verschloißt.

Letzschte Woch am Donnerschtag

sie selbscht de Blitz getroffe hat.

Sie isch, fascht älle Briten beten,

quasi truss-tisch z’rückgetreten.

Bloß beim Nachfolger von Truss

denk i, hört er auf, de Spaß:

De Johnson moint, es dät sich lohne,

wieder in Number Ten zum Wohne.

En Wuschelkopf, der wie i find,

aussieht wie a Hochlandrind,

meldet Führungsansprüch an.

Isch des jetzt de Rinderwahn?

Die Queen wär surely not amused.

Sie wär im Gegeteil confused

und dät sich, könnte sie des sehe,

traurig in ihrer Gruft rumdrehe.

Und die Gallier feixet froh:

„Die Brite spinnet immer no.“