Die Spießgesellen kommentieren die Woche in Friedrichshafen

Was für eine Monstersitzung des Gemeinderats am Montag. Klar, der Uferpark beschäftigt die Häfler derzeit wie kaum ein zweites Thema. Ein wenig gewundert haben wir uns aber schon. Sonst wird im Rat und auch in den Ausschüssen fast gar alles vorberaten, gerne auch nichtöffentlich. Warum denn bei diesem wichtigen Thema nicht? Der, der die Tagesordnungen macht, war auch gar nicht in der Sitzung. Nun mag es sein, dass der Oberbürgermeister wegen des am Donnerstag verkündeten Wabco-Deals der ZF nicht in der Stadt war. Bei einem Thema dieser Tragweite hätten wir aber schon damit gerechnet, dass der Chef die Sitzung leitet und auch seine Position deutlich macht. Nun ja, es wird noch viele Gelegenheiten dazu geben.

Bei aller Diskussion sollten wir alle nicht aus den Augen verlieren, dass viele Ansätze der Planer den Uferpark aufwerten, schöner, attraktiver machen werden. Klar kann man über den Stadtbalkon unterschiedlicher Meinung sein. Ein bisschen beschleicht uns aber angesichts der vielen Kritik und des bruddelnden Kleinkleins die Angst, dass uns auf halber Strecke der Mut verlässt. Hey, wir haben die echte Chance zu einem großen Wurf im Herzen der Stadt. Wir sollten mutig sein und sie nicht verschenken.

Jetzt also doch Wabco: Die ZF kauft den Spezialisten für Lkw-Bremsen. Wenn der Deal gut durchgerechnet ist (wovon wir jetzt mal ausgehen), dann ist das eine gute Nachricht, auch für den ZF-Standort Friedrichshafen. Denn mit dem belgisch-amerikanischen Konzern wird das Stiftungsunternehmen zum System-Komplettanbieter fürs Nutzfahrzeug und kann dann alles außer Motor, Sitzen und dem Blech drumherum. Das stärkt die am See beheimatete Nutzfahrzeugsparte innerhalb des Konzerns und macht die ZF ein bisschen unabhängiger von der Pkw-Konjunktur. Gefällt uns. Und bestärkt uns mit Blick auf erste Versuche in der Ära Sommer, Wabco zu übernehmen, dass es bei dem damals gescheiterten Deal weniger um das Was ging, sondern eher um das Wie und das Wann.

Diese Ausstellung würde in jede Stadt in Deutschland passen.“ Das hat Barbara Wagner, kuratorische Leiterin des Ausstellungsprojekts „Landshut“ am Dornier-Museum, in einem Gespräch mit der SZ gesagt. Das lässt Raum für unterschiedliche Interpretationen. Wir übersetzen es jetzt einfach mal so, wie wir es verstanden haben – ganz ohne nochmaliges Nachhaken: „Lieber OB, liebe Gemeinderäte, vielleicht überlegen Sie sich das mit einer Kostenbeteiligung nochmal. Andere Städte wären glücklich, wenn sie eine Ausstellung über ein politisch und gesellschaftlich so wichtiges und einschneidendes Ereignis zeigen könnten.“

Der Seehasenfestausschuss erhöht den Preis für die Festabzeichen – erstmals nach 16 Jahren! Da fällt der eine Euro, den das Abzeichen mehr kostet – fünf statt vier Euro – wirklich kaum ins Gewicht. Häflern, denen das zu teuer ist, hilft vielleicht der Gedanke, dass dieser Euro der Preis für ein gutes Gewissen ist: Das Abzeichen ist ab sofort statt aus Plastik aus Holz. Der Seehas setzt damit ein Zeichen gegen den inflationären Einsatz von Kunststoff. Damit kann man sich anfreunden.

