Dramatisch sind die Verluste der SPD bei der Landtagswahl gewesen. Das Resultat: In Stuttgart sitzen statt 35 nun nur noch 19 Abgeordnete. Woran hat’s gelegen? Darüber haben die Delegierten der 16 SPD-Ortsvereine im Bodenseekreis mit dem Landesvorsitzenden Nils Schmid in einer nicht-öffentlichen Veranstaltung diskutiert, wie die Partei mitteilt.

Zu Beginn der Kreiskonferenz der SPD Bodenseekreis in Bermatingen-Ahausen legten der Kreisvorsitzende Dieter Stauber und Kassierer Christian Gospodarek den 48 Delegierten aus den 16 Ortsvereinen und weiteren 70 Parteimitgliedern ihre Rechenschaftsberichte vor. Klar habe die Landtagswahl das vergangene Jahr dominiert, gleichzeitig sei es gelungen, die „klassische“ Arbeit qualitativ fortzuführen, lautete Staubers Resümee. Rund 15000 Euro hatte der Wahlkampf der Kreis-SPD gekostet. Dennoch hat die SPD den Kassenstand dank vieler Spenden und einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Ortsvereinen und Kreisverbandgehalten, berichtete Gospodarek.

Die dramatischen Verluste der SPD offenbarten sich auch in der ersten Landtags-Fraktionssitzung, berichtete Nils Schmid eingangs. So verkleinerte sich die Zahl der SPD-Abgeordneten von 35 auf 19. Das bundespolitische Thema „Aufnahme von Flüchtlingen“ habe die Landtagswahl dominiert – viele landespolitische Themen spielten in der öffentlichen Diskussion keine Rolle, analysierte Schmid. In der inhaltlich erfolgreichen Regierungskoalition mit den Grünen sei es nicht gelungen, das eigene Profil der SPD zu stärken, räumte Schmid ein. Die Genossen müssten sich jetzt Gedanken über den sozialen Markenkern. Der Erneuerungsprozess müsse nun inhaltlich in den Kreisverbänden geführt werden und mit dem Landesparteitag im Juli noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden, betonte Schmid. Dies schließe auch strukturelle Konsequenzen mit ein. Das bisherige System der „Betreuungsabgeordneten“, die neben ihrem eigenen Wahlkreis benachbarte Wahlkreise mit betreuen, könne bei zum Beispiel nur zwei Abgeordneten in Ulm und Reutlingen in Oberschwaben nicht funktionieren. Eine wichtige Frage sei auch, wie die SPD die Protestwähler zurückgewinnen könne.

Auch Norbert Zeller, Vorsitzender der Kreistagsfraktion, brachte einige Kritik an: Die Landespartei habe nicht konsequent genug ihre Themen vertreten. Er führte das Beispiel der Bildungspolitik an: Die SPD habe falschen Behauptungen der CDU nicht entschieden widersprochen. Für die Zukunft machte Zeller die wachsende Schere zwischen Arm und Reich sowie die Friedenspolitik als wichtige Themen für die Sozialdemokraten aus.