Die SPD feiert beim Kanu Club

Der SPD-Kreisverband Bodensee und die SPD Friedrichshafen laden alle Menschen des Kreises zum Sommerfest ein. Wie die Partei mitteilt, findet das Fest bei jeder Witterung am Sonntag, 18. September, ab 16 Uhr im Vereinsheim des Kanu Clubs in Friedrichshafen statt.

Laut Pressemeldung wird in diesem Jahr die Willy-Brandt-Medaille an Mitglieder der SPD verliehen, die sich „um die Sozialdemokratie in besonderer Weise verdient gemacht haben“. Unter den Geehrten ist auch der SPD-Gemeinderats-Fraktionsvorsitzende und ehemalige erste Bürgermeister Dr. Wolfgang Sigg.

Da gleichzeitig mit dem Sommerfest die europäische Mobilitätswoche stattfindet, erhalten alle, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zum Sommerfest kommen, ein Freigetränk nach Wahl.